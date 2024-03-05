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İran'da 5.9 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 80 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtilirken, şu ana kadar bölgeden herhangi bir hasar bilgisi alınmadığı aktarıldı.

Ekleme: 5.03.2024 - 09:50 Güncelleme: 5.03.2024 - 09:59 / Editör: Ozge Selin
İran'da 5.9 büyüklüğünde depremİran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Fenuc kasabası olan 5,6 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 07.50'de kaydedildi.

Depremin 80 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

HERHANGİ BİR HASAR BİLGİSİ ALINMADI

Sistan-Beluçistan Kriz Yönetimi Merkezinden yapılan açıklamada, şu ana kadar bölgeden herhangi bir hasar bilgisi alınmadığı aktarıldı.