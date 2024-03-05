İran'da 5.9 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 80 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtilirken, şu ana kadar bölgeden herhangi bir hasar bilgisi alınmadığı aktarıldı.

İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Fenuc kasabası olan 5,6 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 07.50'de kaydedildi.Depremin 80 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.Sistan-Beluçistan Kriz Yönetimi Merkezinden yapılan açıklamada, şu ana kadar bölgeden herhangi bir hasar bilgisi alınmadığı aktarıldı.