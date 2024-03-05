Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Sivas'a gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor.Dün Kabine toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçim kapsamında da mitinglerine devam ediyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 Şubat'ta başlayan miting programı kapsamında; Zonguldak, Tekirdağ, Samsun, Ordu, Giresun, Rize, Trabzon, Afyon, Denizli, Balıkesir, Sakarya, Adana, Manisa, Kütahya, Muğla ve Antalya'ya gitti.31 Mart yerel seçim mitinglerinde sıradaki durak ise Sivas olacak.Erdoğan, Tarihi Kent Meydanı'nda Sivaslılara hitap edecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas'ta hem gündemdeki konulara hem de yerel seçimlere ilişkin mesajlar verecek.AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayları için destek isteyecek.