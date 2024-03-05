Bodrum ve Marmaris'de sel!

Meteorolojinin çok kuvvetli sağanak yağış ve denizlerde fırtına uyarısından sonra Bodrum ve Marmaris şiddetli yağışa teslim oldu. Sabah saatlerinde başlayan yağış, fırtınayla etkisini artırdı. Sahil kenarındaki işletmeler olumsuz etkilendi. Bazı yollarda su birikintileri oluştu.Trafikte ilerlemek güçleşti. Vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bodrum Gümbet'te fırtınadan dolayı ağaç yola devrildi. Olumsuz bir durum yaşanmaması adına ekipler teyakkuza geçti.