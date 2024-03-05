BBP Genel Başkanı Destici taburcu oldu

Seçim çalışmaları için Tokat'ta bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, dün geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanmıştı. Destici hastaneden taburcu oldu.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’nin de içerisinde bulunduğu otomobil Tokat'ta bariyerlere çarpıp kaza yapmıştı.Kazada Destici ve BBP Tokat İl Başkanı Mustafa Omalar yaralanmıştı.Mustafa Destici ve il başkanı Mustafa Omalar, Reşadiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Mustafa Destici bugün hastaneden taburcu oldu.