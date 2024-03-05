Bakan Koca duyurdu: 8 bin işçi alınacak

Dün düzenlenen Kabine toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulundu.Önemli açıklamalar yapan Koca, işçi alımını ve detaylarını da duyurdu. Bakan Koca 8 bin işçi alımının yapılacağını söylerken, kura çekilişi olacağını ve mülakat olmayacağını da duyurdu.'Yakın zamanda tamamlayacağız'İŞ-KUR'a yapılan başvurular arasından kura ile 8 bin işçi alımı yapacağız. Çok kısa süre içinde Bakanlığımız merkezinde noter huzurunda ve Youtube üzerinden canlı yayınla kura çekilişini gerçekleştireceğiz. Kura çekilişinin ardındna, mülakat olmadan, yakın zamanda yerleştirme işlemlerini tamamlayacağız.Bakan Koca, 27 bin personelin alım süreci ile ilgili detayları da paylaştı.ÖSYM yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Sözleşmeli pozisyonlara 27 bin çalışma arkadaşımızın herhangi bir mülakat süreci olmadan atamaları yapıldı. Yeni çalışma arkadaşlarımız inşallah en kısa sürede atama süreçleri tamamlanarak görevlerina başlayacak ve bize güç verecekler.Bakan Koca, 'Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Sonuçları'nın önümüzdeki günlerde ÖSYM tarafından açıklanacağını söyledi.Son çıkan yasa ile sözleşmeli kadro sayısında 9 bin artış oldu. Bu artışla birlikte başlangıçta Ankara ve İstanbul dışında bütün yan dal uzmanları artık sözleşmeli olacaklar. Kadro sayısının süreçte artışıyla bütün yan dal uzmanları sözleşmeli olabilme imkanına kavuşacaklar. Tercih sonuçlarının ÖSYM tarafından önümüzdeki günlerde açıklanmasını bekliyoruz. Yan dal uzmnalığının yüksek oranda tercih edildiğini hep birlikte göreceğiz.