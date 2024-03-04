YKS geç başvuruları yarın başlıyor

Binlerce öğrenci üniversite hayali kuruyor ve aylardır çalışmalarını sürdürüyor.Öğrencilerin üniversite hayallerine ulaşma noktasında ilk basamakları ise YKS olacak. Bu kapsamda da biten başvuruların ardından geç başvurular için zaman akmaya başladı.1 Şubat'ta başlayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları, 26 Şubat günü saat 23.59'da sona erdi. ÖSYM, başvurusunu tamamlayamayan adaylara başvurularını tamamlama imkanı tanıdı. Buna göre 5-7 Mart tarihleri arasında adaylar, geç başvurularını gerçekleştirilebilecek.Ayrıca, geç başvurularda her oturum için sınav ücretinin 442 TL olması bekleniyor.