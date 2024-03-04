Güney Marmara-Adalar hattına sis engeli

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:'04.03.2024 Pazartesi bölgede yaşanan yoğun sis nedeniyle Güney Marmara Adalar Hattı'nda tarifeli seferlerimiz gecikmeli olarak devam edecektir. Bölgede yaşanan yoğun sis nedeniyle Güney Marmara Adalar Hattı'nda saatinde gerçekleşemeyen sabah seferlerimiz yerine Avşa'dan saat 06.45, Ekinlik'ten saat 07.05, Marmara'dan saat 07.45 ve Balıklı'dan saat 08.45 kalkışlı seferler yapılacaktır.'