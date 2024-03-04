Gazze'de can kaybı 30 bin 534'e ulaştı

Gazze'de can pazarı devam ediyor.İsrail ordusunun hain saldırılarını 150. gününde sürdürüyor.Hedef gözetmeksizin hastane, okul, cai, sivil yerleşim alanlarını bombalayan İsrail, binlerce insanı hayattan kopardı.Gazze Şeridi'ne yönelik insani yardımı engelleyen ve yardım araçlarını bombalayan İsrail, durumu daha vahim bir hale getiriyor.Son olarak Filistin Sağlık Bakanlığı savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yanada süren saldırılardan hayatını kaybedenlere ilişkin açıklama yaptı.Bakanlığın yaptığı açıklamada, İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği 13 saldırıda 124 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.Düzenlenen saldırıda 210 kişinin de yaralandığı bildirildi.Açıklamanın devamında, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 30 bin 534'e, yaralı sayısının ise 71 bin 920'ye yükseldiği bilgisine yer verildi.