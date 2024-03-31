İstanbul'da trafik boşaldı! Seçim günü...
Yerel seçim günü İstanbul'da trafik yoğunluğunun yüzde 11'e düştüğü görülürken, sokaklar ise boş kaldı.
Aylardır süren maraton bitti, Türkiye sandık başına gitti.
Bazı illerde oy verme işlemi sona ererken, İstanbul'da ise sandıklar az önce kapandı.
Ancak İstanbul'da yollar boş kaldı.
Sandık başına giden evine döndü
Sandık başına gidenler, oylarını kullanıp eve döndü. Bunun üzerine ise yollar boş kaldı. İstanbul'da trafik yüzde 11 olarak ölçüldü.
Bazı illerde oy verme işlemi sona ererken, İstanbul'da ise sandıklar az önce kapandı.
Ancak İstanbul'da yollar boş kaldı.
Sandık başına giden evine döndü
Sandık başına gidenler, oylarını kullanıp eve döndü. Bunun üzerine ise yollar boş kaldı. İstanbul'da trafik yüzde 11 olarak ölçüldü.