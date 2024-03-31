İstanbul'da trafik boşaldı! Seçim günü...

Aylardır süren maraton bitti, Türkiye sandık başına gitti.Bazı illerde oy verme işlemi sona ererken, İstanbul'da ise sandıklar az önce kapandı.Sandık başına gidenler, oylarını kullanıp eve döndü. Bunun üzerine ise yollar boş kaldı. İstanbul'da trafik yüzde 11 olarak ölçüldü.