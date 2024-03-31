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Beyaz Gazete
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Isparta’da korkutan deprem!

Isparta'da hissedilen bir deprem meydana geldi.

Ekleme: 31.03.2024 - 17:58 Güncelleme: 31.03.2024 - 18:01 / Editör: Ozge Selin
Isparta’da korkutan deprem!Isparta'da hissedilen bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremin şiddetinin 2.9 olduğu öğrenildi...