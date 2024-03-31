Hakan Tütüncü oyunu kullandı

Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, oyunu Hüseyin Avni Çöllü Ortaokulu'nda kullandı. Tütüncü, oy kullanacağı okula eşi Dr. Ayşe Tütüncü ile beraber geldi. Hüseyin Avni Çöllü Ortaokulu'nda vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Tütüncü, tek tek tokalaştığı seçmenlerle sohbet etti. Oy zarfını 'Hayırlı, uğurlu olsun dilekleriyle 1344 nolu sandığa atan Tütüncü, oy kullanma işleminin ardından sandık görevlilerine de kolaylıklar diledi.Bugün tüm Türkiye'nin sandık başında olduğunu belirten Tütüncü, '31 Mart Yerel seçimleri tüm Antalya'mıza, demokrasi kültürümüze, Türk demokrasisine hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Yarından itibaren başlayacak, 5 yıllık süreçte yerel yöneticilerimizi, belediye başkanlarımızı ve muhtarlarımızı seçeceğiz. Biz 80 gün boyunca sevgi dolu bir kampanya yürüttük. Bu kampanya kapsamında hemşehrilerimize anlatacağımız her şeyi adaylar olarak anlattık. Bugün karar günü ve kararda aziz milletimizin kararı olacak. Onların verdiği karar başımızın gözümüzün üstüne olacak. Biz demokrasi kültürünün kazanmasını, Türkiye'nin kazanmasını, Antalya'mızın kazanmasını istiyoruz. 31 Mart 2024 seçimleri, inşallah huzurla tamamladığımız ve demokrasi tarihimize de çok özel harflerle yazılmış bir seçim olarak kayıtlara girer. Kazanan sevgi olsun, barış olsun, kardeşlik olsun, demokrasi olsun' dedi.Tütüncü kampanya boyunca büyük emek sarf eden basın mensuplarına da teşekkür ederek; 'Çok büyük bir çabayı ortaya koydunuz. Kampanya da gösterdiğiniz hassasiyeti ve özeni ben biliyorum ki; neticeler kesinleşene kadar da göstereceksiniz. Demokrasi kültürü adına sizlere kocaman bir teşekkür borcumuzun olduğunun farkındayım. Hepinize teşekkür deriyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Şehrimize, aziz milletimize en derin sevgilerimi gönderiyorum' diye konuştu.