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Beyaz Gazete
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Emine Erdoğan'dan 31 Mart paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Ekleme: 31.03.2024 - 15:47 Güncelleme: 31.03.2024 - 15:48 / Editör: Ozge Selin
Emine Erdoğan'dan 31 Mart paylaşımı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin vatana ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Oyumuzu kullandık. 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nin vatanımıza, milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Huzur ve güven içerisinde bir oy kullanma süreci için vazife başında olan tüm sandık görevlilerimize kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan'dan 31 Mart paylaşımı

Başkan Erdoğan ile birlikte oy kullanan Emine Erdoğan'ın paylaşımında bu ana ilişkin fotoğraflar da yer aldı.