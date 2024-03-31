Devlete ‘Devlet’ üzerinden saldırdılar! Demokrasiye darbe…

Türkiye bugün yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gitti. Doğu'da 32 ilde saat 07.00'da başlayan oy verme işlemi 16.00 itibariyle tamamlandı.Polis, asker, öğretmen, doktor gibi devlet memurlarının ikamet ettiği illerde oy kullanmaları yasal iken oy kullanmaya giden asker ve polisler doğu bölgesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) ittifakı DEM Parti tarafından çirkin bir saldırı gerçekleştirildi.DEM Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez'in Şırnak'ta oy kullanan polislere hakaret edip saldırı girişiminde bulunduğu video tepki çekerken benzer bir görüntü Mardin'den de geldi. DEM Parti Mardin Milletvekili Altın da İrmez gibi oy kullanmaya giden güvenlik görevlilerine sözlü hakaretlerde bulundu. Ağrı'da ise DEM Parti Belediye Başkan Adayı Hazal Aras ve DEM üyesi Sırrı Sakık ikamet ettikleri yerlerde oy kullanan güvenlik güçlerini hedef alarak ‘hırsız' dediler. Görüntüler kısa sürede tepki çekerken DEM Partililerin çirkin saldırısı ‘algı' olarak yorumlandı.DEM PARTİ'DEN ÇİRKİN ALGI OPERASYONUTürkiye'nin demokrasi şöleni yaşadığı seçim gününde devlet memuru olan polislere DEM Parti vekilleri ve adayları tarafından çirkin bir algı operasyonu gerçekleştirildi. Tüm seçmenler gibi yasal olarak ikamet ettikleri yerlerde oy kullanan polis, asker, doktor, öğretmen gibi devlet memurlarına saldıran DEM Partililer, ‘binlerce asker-polis burada şu anda oy kullanıyor' sözleri ile algı yürüttü.DEM Parti Belediye Başkan Adayı Hazal Aras'ın, tayin ederek Ağrı'da ikamet eden devlet memuru polis ve askerlere ‘Hiçbiri Ağrılı değil burada oy kullanıyorlar, bu seçim meşru bir seçim mi' sözleriyle hakaretler savurarak yürüttüğü algı operasyonu demokrasiye vurulan darbe olarak nitelendirildi.