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Çöl pozlarıyla dikkat çekti!

Meslektaşı Serkan Çayoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Özge Gürel, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarla tüm dikkatleri üzerine topladı. Dubai pozlarıyla adından söz ettirmeyi başaran oyuncuya yorum üstüne yorum yağdı. Gürel'e "Çöl güzeli Özge", "Beyazın yakıştığı duru bir güzellik" yorumları yapıldı. İşte Özge Gürel'in o pozları...

Ekleme: 31.03.2024 - 09:42 Güncelleme: 31.03.2024 - 09:45 / Editör: Ozge Selin
Çöl pozlarıyla dikkat çekti!
Kendisi gibi oyuncu olan Serkan Çayoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Özge Gürel, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.


Çöl pozlarıyla dikkat çekti!

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, çölde verdiği pozları art arda Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.
Dubai pozlarıyla adından söz ettirmeyi başaran oyuncuya yorum üstüne yorum yağdı. Gürel'e "Çöl güzeli Özge", "Beyazın yakıştığı duru bir güzellik" yorumları yapıldı.


Çöl pozlarıyla dikkat çekti!

Paylaşımına "Çölde bir gün" mesajını yazan oyuncu, kısa sürede sosyal medyayı salladı.

Çöl pozlarıyla dikkat çekti!

İşte Özge Gürel'in o pozları...

Çöl pozlarıyla dikkat çekti!

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören pozlarıyla gündem olan Özge Gürel'in fit hali de dikkatlerden kaçmadı.
Yalınayak kamera karşısına geçen oyuncunun boyu ise merak konusu oldu.