  • USD: 32,29 - 32,34
  • EURO: 34,80 - 34,87
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sürücüler dikkat! Bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da bugün düzenlenecek olan "Açık Yer Toplantısı" nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Ekleme: 30.03.2024 - 09:44 Güncelleme: 30.03.2024 - 09:46 / Editör: Ozge Selin
Sürücüler dikkat! Bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre; bugün Başkent'te bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Keçiören ilçesi Dutluk Meydanı'nda gerçekleştirilecek 'Açık Yer Toplantısı' sebebiyle saat 12.00'den itibaren etkinlik sona erene kadar, Anavatan Caddesi'nin Kızlarpınarı Caddesi, Özyurt Caddesi ve Gülbaba Caddesi keşişimi ile buraya açılan sokakların tamamı araç trafiğine kapalı olacak.