Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İstanbul'da olacak

31 Mart yerel seçimler öncesinde Türkiye'nin birçok ilini ziyaret eden Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın yapılacak seçim öncesi son gününü İstanbul'da geçirecek.52 şehirde miting programı düzenleyerek vatandaşlarla buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan; son olarak dün yine İstanbullu vatandaşlarla buluşmuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ilk olarak saat 14:30'da Arnavutköy'de 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda gerçekleştirilecek olan mitinge katılacak.Erdoğan'ın Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum için vatandaşlardan destek isteyerek gündeme dair önemli mesajlarda bulunması bekleniyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutköy'deki programın ardından Güngören'e geçecek. Saat 16:30'da Güneştepe Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek mitingde İstanbullu vatandaşlara hitap edecek.