MİT Başkanı Kalın'dan ABD'li heyetle kritik toplantı!

MİT Başkanı Kalın, ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ile bir ara gelecek. Görüşmede; ikili ilişkiler, Ukrayna ve Gazze savaşları, DEAŞ ve PKK ile mücadele ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta gerçekleştireceği ABD ziyareti ele alınacak.