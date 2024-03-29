MİT Başkanı Kalın'dan ABD'li heyetle kritik toplantı!
MİT Başkanı Kalın, ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ile bir ara gelecek. Görüşmede; ikili ilişkiler, Ukrayna ve Gazze savaşları, DEAŞ ve PKK ile mücadele ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta gerçekleştireceği ABD ziyareti ele alınacak.
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, bugün Ankara'da ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ile bir ara gelecek.
Görüşmede; ikili ilişkiler, Ukrayna ve Gazze savaşları, DEAŞ ve PKK ile mücadele ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta gerçekleştireceği ABD ziyaretine ilişkin konular ele alınacak.