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Beyaz Gazete
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MİT Başkanı Kalın'dan ABD'li heyetle kritik toplantı!

MİT Başkanı Kalın, ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ile bir ara gelecek. Görüşmede; ikili ilişkiler, Ukrayna ve Gazze savaşları, DEAŞ ve PKK ile mücadele ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta gerçekleştireceği ABD ziyareti ele alınacak.

Ekleme: 29.03.2024 - 11:09 Güncelleme: 29.03.2024 - 11:09 / Editör: Ozge Selin
MİT Başkanı Kalın'dan ABD'li heyetle kritik toplantı!
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, bugün Ankara'da ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ile bir ara gelecek.

Görüşmede; ikili ilişkiler, Ukrayna ve Gazze savaşları, DEAŞ ve PKK ile mücadele ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta gerçekleştireceği ABD ziyaretine ilişkin konular ele alınacak.