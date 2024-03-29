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Beyaz Gazete
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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.50 oranında yükselişle 9125 puan seviyesinden başladı.

Ekleme: 29.03.2024 - 10:05 Güncelleme: 29.03.2024 - 10:07 / Editör: Ozge Selin
Borsa güne yükselişle başladıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününe yüzde 0.50 oranında yükselişle 9125 puan seviyesinden başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0.03 oranında yükselişle 11025 puan, sanayi endeksi yüzde 0.51 oranında artışla 13844 puan seviyesinden işlem görüyor.