Ankara'da deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.Saat 04:33'te gerçekleşen depremin büyüklüğü, 2.9 olarak paylaşıldı. Deprem yerin 7.11 kilometre derinliğinde meydana geldi.İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.