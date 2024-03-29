Ankara'da deprem!
AFAD'ın paylaştığı veriye göre, Başkent Ankara'nın Nallıhan ilçesinde saat 04.33'te 2.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Saat 04:33'te gerçekleşen depremin büyüklüğü, 2.9 olarak paylaşıldı. Deprem yerin 7.11 kilometre derinliğinde meydana geldi.
İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Saat 04:33'te gerçekleşen depremin büyüklüğü, 2.9 olarak paylaşıldı. Deprem yerin 7.11 kilometre derinliğinde meydana geldi.
İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.