  • USD: 32,26 - 32,32
  • EURO: 34,82 - 34,88
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ankara'da deprem!

AFAD'ın paylaştığı veriye göre, Başkent Ankara'nın Nallıhan ilçesinde saat 04.33'te 2.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ekleme: 29.03.2024 - 08:35 Güncelleme: 29.03.2024 - 08:37 / Editör: Ozge Selin
Ankara'da deprem!Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Saat 04:33'te gerçekleşen depremin büyüklüğü, 2.9 olarak paylaşıldı. Deprem yerin 7.11 kilometre derinliğinde meydana geldi.

İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.