Semanur Hacıoğlu komada! Dolmabahçe'de U dönüşü dehşeti!

İstanbul Beşiktaş'ta korkunç bir kaza yaşandı. 25 yaşındaki Semanur Hacıoğlu'nun kullandığı motosiklet, 'U' dönüşü yapan hafif ticari araca çarptı. Semanur Hacıoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu açıklandı. 10 gündür hastanede doktorlardan gelecek iyi bir haberi bekleyen erkek arkadaşı Mustafa Subaşı SABAH gazetesine şunları söyledi; "Kız arkadaşım sahur yapmak için bana geliyordu. Kazadan kısa bir süre önce konuştuk. Şimdi bilinci kapalı 10 gündür hastanede yatıyor. Doktorlar sadece dua edin diyorlar. Ona bunu yapan ise adli kontrol ile serbest kaldı. Ne bir geçmiş olsun telefonu ne bir özür diledi. Bu kız burada can çekişirken onun dışarıda gezmesi kanımıza dokunuyor" ifadelerini kullandı. Korkunç kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, 18 Mart Pazartesi saat 02.00 sıralarında Dolmabahçe Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Semanur Hacıoğlu'nun kullandığı motosiklet, cadde üzerinde 'U' dönüşü yapan Alpay Ö.'nün kullandığı 17 ST 964 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Hafif ticari aracın şoför kapısına çarpan motosiklet sürücüsü Semanur Hacıoğlu(25) ağır yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Taksim İlkyardım Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Kaza anı anbean güvenlik kameralarına yansırken, kaza sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde motosiklet sürücüsü Semanur Hacıoğlu'nun yaralı şekilde yerdeki hali ve hafif ticari araç sürücü Alpay Ö. görülüyor.Olayın ardından gözaltına alınan sürücü Alpay Ö. Adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken Semanur 10 gündür yaşam savaşı veriyor.Bir restoranda garsonluk yapan Semanur'un olay günü işten çıkıp erkek arkadaşı Mustafa Subaşı'nın yanına sahura gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Genç kız hiçbir şeyden habersiz yolunda giderken yasak yerde dönüş yapan araca çarptı ve ağır yaralandı.Tam 10 gündür kız arkadaşının başında ondan gelecek güzel bir haberi bekleyen Mustafa Subaşı; 'Olay sonrası bir vicdansın kızın cep telefonunu çalmış.Telefonu bile ortada yok. Semanur yerde yatarken o sürücü araçtan bile inmiyor.Şimdi yaşam savaşı veriyor. Çok zor bir süreç günlerdir uyuyamıyorum.Gözüme uyku girmiyor. Doktorlar yaşaması için sadece dua edin diyorlar. Ama o kazaya sebep olan sürücü dışarda eli kolu sallayıp geziyor. O yasak yerde dönüş yapıyor. Gerçekten cinayete teşebbüs yaptığı. Hak ettiği cezayı alsın istiyorum' dedi.