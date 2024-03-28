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AFAD açıkladı! Muğla'da deprem

Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ekleme: 28.03.2024 - 14:30 Güncelleme: 28.03.2024 - 14:38 / Editör: Ozge Selin
AFAD açıkladı! Muğla'da depremİçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Datça ilçesinde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Saat 12:38'DE gerçekleşen depremin büyüklüğü, 3.9 olarak paylaşıldı. Deprem yerin 7.0 kilometre derinliğinde meydana geldi.

İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.