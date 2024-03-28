AFAD açıkladı! Muğla'da deprem

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Datça ilçesinde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.Saat 12:38'DE gerçekleşen depremin büyüklüğü, 3.9 olarak paylaşıldı. Deprem yerin 7.0 kilometre derinliğinde meydana geldi.İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.