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5 katlı binada yangın! Mahsur kalanlar var

İstanbul Esenyurt'ta 5 katlı bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, binada mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalar sürüyor.

Ekleme: 28.03.2024 - 10:36 Güncelleme: 28.03.2024 - 10:52 / Editör: Ozge Selin
5 katlı binada yangın! Mahsur kalanlar varEsenyurt'ta 5 katlı binada yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Binada mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalar sürüyor.

5 katlı binada yangın! Mahsur kalanlar var

5 katlı binada yangın! Mahsur kalanlar var