5 katlı binada yangın! Mahsur kalanlar var
İstanbul Esenyurt'ta 5 katlı bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, binada mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalar sürüyor.
Esenyurt'ta 5 katlı binada yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
Binada mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalar sürüyor.
Binada mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalar sürüyor.