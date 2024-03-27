Iphone kullanıcılarına müjde! iOS18 ile...

Apple'ın, iPhone için yeni yapay zeka destekli özellikler içermesi beklenen, şirket tarihindeki 'en büyük' ​​iOS güncellemesini yayınlayacağı bildiriliyor.Şirket, iOS 18'i haziran ayında yapılacak Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda duyuracak ve eylül ayında tanıtacağı yeni iPhone'larla birlikte kullanıma sunacak.Güncelleme ile birlikte; Siri, müzik uygulamaları ve Xcode yazılımını çevreleyen yapay zeka özellikleri iPhone'lara gelecek.iOS 18 ile gelecek yeniliklerden biri de yenilenen özelleştirilebilir ana ekran olacak. Kullanıcılar, simgeleri daha özgür bir şekilde düzenleyebilecek.Örneğin; uygulama simgeleri arasında sütunlar, satırlar ve boşluklar oluşturmak mümkün hale gelecek.Apple, iPhone kullanıcılarına iOS 16'dan bu yana kilit ekranını özelleştirme imkanı veriyor. iOS 18 ile aynı özelleştirmenin ana ekrana taşınması bekleniyor.iOS 17'yi destekleyen tüm iPhone modellerinin iOS 18'e güncellenebileceği öne sürüldü.Bu nedenle, aşağıdaki telefonların yeni güncellemeye kavuşması bekleniyor:iPhone 15 serisiiPhone 14 serisiiPhone 13 serisiiPhone 12 serisiiPhone 11 serisiiPhone XS, XS Max ve XRiPhone SE 2 ve SE 3