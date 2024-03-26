  • USD: 32,10 - 32,16
  • EURO: 34,83 - 34,90
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul’da DEAŞ operasyon: 17 gözaltı

İstanbul’da düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütünde faaliyet gösteren 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ekleme: 26.03.2024 - 09:42 Güncelleme: 26.03.2024 - 09:44 / Editör: Ozge Selin
İstanbul’da DEAŞ operasyon: 17 gözaltıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet gösterdiğine dair istihbari bilgi bulanan 27 şüpheli tespit edilendi.

17 GÖZALTI

Soruşturma kapsamında Terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren şüphelilere operasyon düzenlendi. İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.