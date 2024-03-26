İstanbul’da DEAŞ operasyon: 17 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet gösterdiğine dair istihbari bilgi bulanan 27 şüpheli tespit edilendi.17 GÖZALTISoruşturma kapsamında Terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren şüphelilere operasyon düzenlendi. İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.