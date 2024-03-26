Hatay’da katliam gibi kaza: 6 ölü var!
Hatay Dörtyol'da otomobil ile tır çarpıştı. Aynı aileden beş kişi öldü iki kişi de yaralandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, otomobille tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre aynı aileden 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Payas – Dörtyol karayolu Özerli Mahallesi mevkiinde yaşandı. Kaza, otomobille tırın çarpışması sonucu meydana geldi.
İlk belirlemelere göre kazada 5 kişi öldü, 2 yaralandı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
Kaza, Payas – Dörtyol karayolu Özerli Mahallesi mevkiinde yaşandı. Kaza, otomobille tırın çarpışması sonucu meydana geldi.
İlk belirlemelere göre kazada 5 kişi öldü, 2 yaralandı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.