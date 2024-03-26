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Beyaz Gazete
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Hatay’da katliam gibi kaza: 6 ölü var!

Hatay Dörtyol'da otomobil ile tır çarpıştı. Aynı aileden beş kişi öldü iki kişi de yaralandı.

Ekleme: 26.03.2024 - 15:06 Güncelleme: 26.03.2024 - 15:07 / Editör: Ozge Selin
Hatay’da katliam gibi kaza: 6 ölü var!Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, otomobille tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre aynı aileden 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Payas – Dörtyol karayolu Özerli Mahallesi mevkiinde yaşandı. Kaza, otomobille tırın çarpışması sonucu meydana geldi.

Hatay’da katliam gibi kaza: 6 ölü var!

İlk belirlemelere göre kazada 5 kişi öldü, 2 yaralandı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Hatay’da katliam gibi kaza: 6 ölü var!