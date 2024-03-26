Galata Kulesi'nde dikkat çeken görüntü: Yeşile döndü

Tarihi yapılar titizlikle korunuyor.Bu kapsamda sık sık restorasyon çalışmaları yapılarak olası bir tahribatın önüne geçiliyor.Bunlardan biri de İstanbulun tarihi simge yapısı Galata Kulesi.Kulenin 1 Kasım 2023 tarihinde başlayan restorasyon çalışmaları çerçevesinde 8. katı ziyarete kapatıldı.Süreç içerisinde tarihi kulenin 63 metre yükseklikteki 270 kiloluk bakır alemi, restore edilerek nefes kesen bir operasyonla 4 parça halinde takıldı.Devam eden çalışmalarda, yapının beden duvarlarında ve zemininde ise jeoradar çalışmalar gerçekleştirildi.23 Şubat'ta, tarihi yapının tamamı dış cephe onarımı ve depreme karşı güçlendirme çalışmaları kapsamında ziyarete kapatıldı.674 yıllık tarihi kulenin çevresinin iskeleyle örüldüğü ve etrafının da yeşil bir inşaat filesiyle sarıldığı görüldü.Öte yandan, İstanbul'un simgesi tarihi kulenin kubbesi de demir parmakların ardına gizlendi.Ziyaretçiler tarihi kule tekrar eski görünümüne kavuşmasını beklerken, restorasyon çalışmalarının nisan sonuna doğru tamamlanacağı da öğrenildi.