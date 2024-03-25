YKS başvurusunu kaçıranlar dikkat! Bugün başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları, 1-26 Şubat tarihleri arasında tamamlanmıştı. Ancak çeşitli sebeplerden dolayı bu süre içinde başvuru yapamayan adaylar için geç başvuru fırsatı 5-7 Mart tarihlerinde sunulmuştu. İki süreci de kaçıran öğrenciler için ise yeni bir fırsat daha doğdu.15 Mart 2024 tarihli ve 32490 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 'Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' gereği, 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde Başkanlığımızca yapılacak 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) için 2. geç başvuru alınacaktır.Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan 25-28 Mart 2024 tarihleri arasında yapabilecektir. Başvuru işlemleri 25 Mart 2024 tarihinde saat 10.00'da başlayacak, 28 Mart 2024 tarihinde saat 23.59'da (ÖSYM başvuru merkezlerinden başvurular mesai saati bitiminde) sona erecektir. Sınav ücreti ödeme işlemleri ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan 'ÖDEMELER' alanından kredi kartı/banka kartıyla 28 Mart 2024 tarihi saat 23.59'a kadaryapılabilecektir.Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-YKS Kılavuzu'nda yer almaktadır. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.Sınava, 1-26 Şubat 2024 veya 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında başvuru yapan adayların, başvuru bilgileri aynen geçerli olacaktır. Bu nedenle sınava, 1-26 Şubat 2024 veya 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında başvuru yapan adaylardan yeniden başvuru alınmayacaktır.ÖSYM tarafından düzenlenecek olan üç oturumdan oluşan üniversite sınavı YKS 8-9 Haziran günlerinde uygulanacak.YKS'nin geç başvuru dönemindeki ücreti 442,5 TL idi. İkinci geç başvuru sürecinde de aynı ücretin ödenmesi bekleniyor.YÖK'ten 2024 YKS başvurularına ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:'Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan ve yurt dışındaki üniversitelere kayıt olmak isteyen Türk öğrencilere YKS'ye girme şartı getiren yönetmelik dolayısıyla mağduriyet yaşanmaması için sağlanan ikinci geç başvuru 25-28 Mart 2024 tarihleri arasında yapılabilecek.Adaylar başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.Sınava, 1-26 Şubat 2024 veya 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında başvuru yapan adayların, başvuru bilgileri aynen geçerli olacak.Bu nedenle sınava, 1-26 Şubat 2024 veya 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında başvuru yapan adaylardan yeniden başvuru alınmayacak.'