Muğla'da deprem!

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.Muğla'da merkez üssü Köyceğiz ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem oldu.Saat 05.04'teki depremin derinliği 7,09 kilometre olarak kaydedildi.Sarsıntı çevre ilçe ve illerde de hissedildi.Kısa süreli paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere göre maddi hasar oluşmadı.