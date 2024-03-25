Fiyatı 9 bin doları aştı! Ağaçta yetişiyor...

Emtia piyasalarında son zamanlara damgasını vuran bir ürün var ki fiyatı 9 bin doları aştı. Bakır emtiasını da geride bırakan bu emtia ağaçlarda yetiştiriliyor.

Son dönemde bir emtia fiyatıyla küresel piyasalara damga vurdu. Emtia piyasasındaki yükseliş ivmesi süren bu ürünün fiyatı bakırdan daha pahalı hale geldi. Peki piyasada 9 bin doların üzerinde işlem gören bu emtia nedir?Son günlerin en sıcak emtia piyasası kakaoda yükseliş ivmesi sürüyor. Kakao fiyatları 9 bin doları aşarak bakırdan daha pahalı hale geldi.Küresel piyasalarda emtia piyasasına ilişkin olumlu beklentiler gelirken, son dönemde bir ürün kendinden çokça bahsettiriyor: Kakao.Son dönemdeki yükseliş ivmesiyle dikkat çeken ve 46 yılın en yüksek seviyesine çıkan kakao fiyatları ton başına 9 bin doları da aştı. Böylelikle kakao tonu 9 bin dolar civarında olan bakırı geride bıraktı.Mart ayında kakao fiyatlarında yüzde 50'ye varan artış görülmüştü. Piyasa uzmanları son rallinin fiyatları 10 bin dolara çıkarma olasılığına dikkat çekti.