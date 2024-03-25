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Beyaz Gazete
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Fiyatı 9 bin doları aştı! Ağaçta yetişiyor...

Emtia piyasalarında son zamanlara damgasını vuran bir ürün var ki fiyatı 9 bin doları aştı. Bakır emtiasını da geride bırakan bu emtia ağaçlarda yetiştiriliyor.

Ekleme: 25.03.2024 - 15:15 Güncelleme: 25.03.2024 - 15:17 / Editör: Ozge Selin
Fiyatı 9 bin doları aştı! Ağaçta yetişiyor...
Son dönemde bir emtia fiyatıyla küresel piyasalara damga vurdu. Emtia piyasasındaki yükseliş ivmesi süren bu ürünün fiyatı bakırdan daha pahalı hale geldi. Peki piyasada 9 bin doların üzerinde işlem gören bu emtia nedir?

KAKAO FİYATLARI BAKIRI GEÇTİ

Son günlerin en sıcak emtia piyasası kakaoda yükseliş ivmesi sürüyor. Kakao fiyatları 9 bin doları aşarak bakırdan daha pahalı hale geldi.

Fiyatı 9 bin doları aştı! Ağaçta yetişiyor...

Küresel piyasalarda emtia piyasasına ilişkin olumlu beklentiler gelirken, son dönemde bir ürün kendinden çokça bahsettiriyor: Kakao.

Fiyatı 9 bin doları aştı! Ağaçta yetişiyor...


46 YILIN EN YÜKSEĞİNDE

Son dönemdeki yükseliş ivmesiyle dikkat çeken ve 46 yılın en yüksek seviyesine çıkan kakao fiyatları ton başına 9 bin doları da aştı. Böylelikle kakao tonu 9 bin dolar civarında olan bakırı geride bıraktı.

Fiyatı 9 bin doları aştı! Ağaçta yetişiyor...

10 BİN DOLARA ÇIKABİLİR

Mart ayında kakao fiyatlarında yüzde 50'ye varan artış görülmüştü. Piyasa uzmanları son rallinin fiyatları 10 bin dolara çıkarma olasılığına dikkat çekti.