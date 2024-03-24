63 ilde MERCEK-14 Operasyonu

İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlükleri tarafından son 4 günde İstanbul, Adana, İzmir, Antalya, Ordu, Bursa, Ankara, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Mersin, Aksaray, Sakarya, Samsun, Denizli, Konya, Manisa, Tekirdağ, Batman, Bingöl, Hatay, Çorum, Kahramanmaraş, Rize, Aydın, Balıkesir, Malatya, Muğla, Eskişehir, Giresun, Mardin, Elazığ, Erzurum, Şırnak, Tunceli, Çanakkale, Kocaeli, Muş, Yalova, Yozgat, Çankırı, Düzce, Kayseri, Adıyaman, Afyonkarahisar, Bartın, Burdur, Edirne, Erzincan, Karabük, Kilis, Kütahya, Osmaniye, Siirt, Sivas, Tokat, Uşak, Van, Ağrı, Amasya, Bitlis, Nevşehir ve Trabzon'da evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında ruhsatsız 852 silah yakalandı.İlk 5 şehirde yakalanan ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüpheliler şöyle:İstanbul'da 162 tabanca, bir uzun namlulu tüfek ele geçirilirken, 151 şüpheli gözaltına alındı.Adana'da 54 tabanca, bir uzun namlulu tüfek ele geçirilirken, 57 şüpheli gözaltına alındı.İzmir'de 37 tabanca, 6 av tüfeği ele geçirildi, 50 şüpheli ise gözaltına alındı.Antalya'da 33 tabanca, 2 uzun namlulu tüfek ele geçirildi, 22 şüpheli gözaltına alındı.Son olarak, Ordu'da 33 tabanca, 41 av tüfeği ele geçirilirken, 91 şüpheli de gözaltına alındı.Operasyonlara ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Ruhsatsız silah temin edenlerle de silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek' dedi.