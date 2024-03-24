63 ilde MERCEK-14 Operasyonu
Ruhsatsız silah taşıyan kişilere ve silah kaçakçılarına yönelik 63 ilde 4 gündür devam eden “MERCEK-14” operasyonlarında; 644 ruhsatsız tabanca, 56 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 12 uzun namlulu tüfek, 140 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 852 silah ele geçirilirken, 966 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlükleri tarafından son 4 günde İstanbul, Adana, İzmir, Antalya, Ordu, Bursa, Ankara, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Mersin, Aksaray, Sakarya, Samsun, Denizli, Konya, Manisa, Tekirdağ, Batman, Bingöl, Hatay, Çorum, Kahramanmaraş, Rize, Aydın, Balıkesir, Malatya, Muğla, Eskişehir, Giresun, Mardin, Elazığ, Erzurum, Şırnak, Tunceli, Çanakkale, Kocaeli, Muş, Yalova, Yozgat, Çankırı, Düzce, Kayseri, Adıyaman, Afyonkarahisar, Bartın, Burdur, Edirne, Erzincan, Karabük, Kilis, Kütahya, Osmaniye, Siirt, Sivas, Tokat, Uşak, Van, Ağrı, Amasya, Bitlis, Nevşehir ve Trabzon'da evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında ruhsatsız 852 silah yakalandı.
İLK 5 ŞEHİRDE YAKALANAN RUHSATSIZ SİLAH SAYISI
İlk 5 şehirde yakalanan ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüpheliler şöyle:
İstanbul'da 162 tabanca, bir uzun namlulu tüfek ele geçirilirken, 151 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da 54 tabanca, bir uzun namlulu tüfek ele geçirilirken, 57 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'de 37 tabanca, 6 av tüfeği ele geçirildi, 50 şüpheli ise gözaltına alındı.
Antalya'da 33 tabanca, 2 uzun namlulu tüfek ele geçirildi, 22 şüpheli gözaltına alındı.
Son olarak, Ordu'da 33 tabanca, 41 av tüfeği ele geçirilirken, 91 şüpheli de gözaltına alındı.
MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK
Operasyonlara ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Ruhsatsız silah temin edenlerle de silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek' dedi.
İLK 5 ŞEHİRDE YAKALANAN RUHSATSIZ SİLAH SAYISI
İlk 5 şehirde yakalanan ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüpheliler şöyle:
İstanbul'da 162 tabanca, bir uzun namlulu tüfek ele geçirilirken, 151 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da 54 tabanca, bir uzun namlulu tüfek ele geçirilirken, 57 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'de 37 tabanca, 6 av tüfeği ele geçirildi, 50 şüpheli ise gözaltına alındı.
Antalya'da 33 tabanca, 2 uzun namlulu tüfek ele geçirildi, 22 şüpheli gözaltına alındı.
Son olarak, Ordu'da 33 tabanca, 41 av tüfeği ele geçirilirken, 91 şüpheli de gözaltına alındı.
MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK
Operasyonlara ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Ruhsatsız silah temin edenlerle de silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek' dedi.