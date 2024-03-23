TSK'dan Metina'da operasyon! 12 terörist öldürüldü

Güvenlik güçleri, bir kez daha harekete geçti.Terör örgütlerine ağır darbeler vuran kahraman Mehmetçik, örgüt mensuplarını tek tek etkisiz hale getiriyor.Terör, kaynağında yok ediliyorYurt içinde yapılan operasyonların yanı sıra sınır ötesinde teröristlerin yuvalandığı bölgeler de sıkça hedef oluyor.Temel strateji ise her belirlenen hedefe doğrudan operasyonlar düzenlemek.Metine bölgesi bir kez daha hedef olduBu kaosamda terörün kaynağında yok edilmesi açısından büyük önem taşıyan bölgelerden biri de Irak'ın kuzeyi.Son dönemde sıkça operasyonların düzenlendiği Metina bölgesinde bir kez daha harekete geçildi.12 terörist öldürüldüMilli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu kapsamında düzenlenen yeni operasyonda 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.