Marmaris'te korkutan deprem

AFAD verilerine göre Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde saat 07.56'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 15.92 kilometre olarak ölçüldü.AFAD yaşanan depremin merkez üssünün Muğla'nın Marmaris ilçesine 166 km uzaklıkta olduğunu duyururken depremin derinliğini 15.92 km olarak paylaştı. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.