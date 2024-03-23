Gazze'de katliam! Can kaybı 32 bini aştı

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik acımasız saldırıları devam ederken, Filistin Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre 32 bin 134 kişi hayatını kaybederken yaralı sayısı 74 bin 412'ye ulaştı.

İsrail'in tam abluka altına aldığı Gazze'de 169 gündür kan durmuyor.Hedef gözetmeksizin saldırılarına sürdüren İsrail ordusu, hastane, okul ve sivil yerleşim alanlarını bombalamaya devam ediyor.İsrail, insani yardımların girişini engellerken, Gazze halkı adeta açlıkla savaşarak yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybediyor.Son olarak Filistin Sağlık Bakanlığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlere ilişkin açıklama yaptı.Bakanlık tarafından yapılan açıklama, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında 32 bin 142 sivilin hayatını kaybettiğini, 74 bin 412 sivilin ise yaralandığını duyurdu.Bakanlık, son 24 saatte 72 sivilin yaşamını yitirdiğini, 114 sivilin ise yaralandığını açıkladı.