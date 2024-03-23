Bursa'da vahşet! 6 yavru kediyi...

İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Ulupınar Sokak'ta bulunan bir sitede vahşet yaşandı. Bir sokak kedisi sitedeki apartmanın girişinde 4 gün önce 6 yavru kedi dünyaya getirdi. Apartman sakinleri, yeni doğan yavru kedileri görünce, kullanılmayan eski bir bebek arabasını yavru kedilere yuva yaptı. Ancak dün sabah saatlerinde işlerine gitmek için evlerinden çıkan apartman sakinleri korkunç bir manzarayla karşılaştı. Yavru kediler, başları kesilerek öldürülmüş halde binanın girişine ve farklı katlara atılmış halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada anne kedinin de kuyruğunun kesildiği fark edildi. Polis, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.İnegöl Kent Konseyi Sokak Hayvanlarını Koruma Grup Başkanı Şebnem Erkan, 'Söz konusu kedilerin henüz 4 veya 5 günlük yavru olduklarından bahsediliyor. Bu ölüme neden olmuş zihniyetin aramızda dolaştığını bilmek içimizi acıtıyor. Mübarek ramazan gününde yavru kediler ile ellerini kana bulayan bu kişi bulunmalıdır. O şahsın burada yaşaması çocuklar, yaşlılar, kadınlar ve tüm insanlar için bir tehlikedir' dedi.