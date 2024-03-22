Yılmaz Tunç'tan Özgür Özel'in darbe açıklamasına tepki: Bunlar Yassıada zihniyetindedir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'a gitti.Burada bir dizi ziyaretlerde bulunan Bakan Tunç, ardından Hasankadı beldesi seçim bürosu açılışına katıldı. Açılışta konuşma yapan Yılmaz Tunç, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Tunç'un gündeminde yer alan konulardan biri de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in darbe açıklaması oldu.Özel, geçtiğimiz günlerde “Darbeyi gençler yapıyor desinler ben o darbeye teslim olurum.” şeklinde açıklamalarda bulundu.Bu sözlere tepki gösteren Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı:“Bundan sonra bu ülkede bir daha darbeci vesayetçi anlayış hortlamasın diye Anayasamızda reformlar yaptık. Bundan sonra darbeci, vesayetçi anlayış hiçbir zaman bu ülkede hortlayamayacak. Ama zihniyet gitti mi? İşte geçenlerde CHP Genel Başkanı, ‘gençler darbe yaparsa ben o darbecilere teslim olurum' diyor. Bunlardan siyasetçi olabilir mi değerli hemşehrilerim? Olabilir mi? Darbecinin yaşlısı, genci mi olur? Sivili, askeri mi olur?Vesayetçi ruh bunların ruhuna işlemiş. Bunların bu vesayetçi ruhtan kurtulmaları mümkün değil. Bunlar Yassıada zihniyetindedir. Bunlar, Adnan Menderes'i asıp, Maliye Bakanını, Dışişleri Bakanını darağacında idam eden zihniyettir ve o günü demokrasi bayramı diye yıllarca kutlatanlardır.Bu ülkede, bu millet darbeci, vesayetçi anlayışa ve onların destekçilerine, siyasi uzantılarına hiçbir zaman fırsat vermeyecek. Milli irade bayrağını hiçbir zaman yere düşürmeyeceğiz.”