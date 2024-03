Türkiye sapık sucu Metin Şenay’ı konuşuyor: Felç geçirene kadar devam etti!

Türkiye, İstanbul Bağcılar'da yaşanan iğrenç olayla sarsıldı. Metin Şenay isimli sapık sucu, dükkanındaki bir odaya ses yalıtımı yaptırdı. Mahalledeki çocukları bu odaya kapattı. Çocuklara cinsel istismarda bulunan sapık, o anları da kamerayla kayıt altına aldı. İhbar üzerine polis dükkanı bastı. Kayıp çocuk M.Y. yarı baygın haldeyken kurtarıldı. Zifiri karanlık olan odanın duvarlarında kan lekeleri vardı. Duvarlara "Kesinlikle bağırma" gibi yazılı küçük kâğıtlar yapıştırılmıştı. Çok sayıda çocuğa cinsel istismarda bulunan ve bir çocuğun felç kalmasına neden olan sapığın duruşma tarihi de ortaya çıktı. İşte kan donduran olayın tüm detayları

Türkiye'nin konuştuğu iğrenç olay 23 Mayıs 2023'te ortaya çıkmıştı. 11 yaşındaki M.Y.'yi sabah annesi okula bıraktı. M.Y., okul çıkışı eve geç kaldı. Ailesi kızlarını aramaya başladı. Gidebileceği yerler kontrol edilen M.Y.'den bir iz bulanamadı. Bunun üzerine aile üyeleri soluğu karakolda aldı. Yapılan çalışmalarda M.Y.'nin okul çıkışı beyaz bir minibüse bindiği, minibüsün ise aileye su satan Metin Şenay'a ait olduğu ortaya çıktı. Polis, Şenay'ın ev ve iş yerine baskın yaptı. İş yerine polisin geldiğini gören Şenay kaçmaya çalışırken yakalandı.Ekipler iş yerinde yaptığı aramada; önünde damacana dizili olan 3 ayrı bölme olduğunu saptadı. Bölmelerin birinden çocuk çığlığı duyan polisler, kapıyı açınca M.Y.'ye ulaştı. Vatandaşlar ise çocuğun sucuda bulunduğu öğrenince Şenay'ı linç etmeye çalıştı. Polis, kepenkleri kapattı. Şüpheliyi linç edilmekten kurtardı.Çocuğun bulunduğu bölmenin ses yalıtımlı olduğu ve şüphelinin M.Y.'yi korkutmak için duvarlara astığı A4 kağıtlarına sessiz olması gerektiği yoksa kendisini öldüreceğini yazdığı belirtildi. Ayrıca şüphelinin 2009 yılında da başka bir çocuğa karşı cinsel istismar suçuna karıştığı öğrenildi.Tutuklanan Metin Şenay'ın sokaktaki çocuklarla çok ilgilendiği ve bedava su dağıttığı çocukları dükkânına aldığı öğrenildi. Bu durumun mahallede çeşitli söylentilere de sebep olduğu belirtildi. Hatta, olayların ortaya çıkmasının ardından bazı mahalleli çocukların çığlık seslerini duyduklarını iddia etti.Sapık Metin Şenay'ın telefonundan ise yüzlerce video çıktı. Metin Şenay'ın telefonunda videoları bulunan 13 yaşındaki M.Ö. ile 14 yaşındaki E.Ö. ise baldızının çocuklarıydı. İki çocuğa ait videolar 2019 ile 2023 tarihleri arasında kayıt altına alınmıştı. M.Ö. ile E.Ö.'nün ailesinin yaşananlardan haberinin olmadığı belirlendi. İki çocuk pedagog eşliğinde verdikleri ifadelerinde yaşadıklarını anlattı ve şikayetçi oldu. Videolardaki mağdur çocuklardan biri de R.Ş.'ydi… Şimdi 19 yaşında olan R.Ş., 10 yıl boyunca Metin Şenay'ın istismarına maruz kalmış ve ifadesinde felç geçirdiğini söylemişti.R.Ş. poliste verdiği ifadesinde yaşadıklarını, 'Korkumdan aileme söyleyemedim. Metin Şenay'ı 4-5 yaşımdan beri tanırım. Beni dükkânına çağırıyordu.Gitmeyince kızıyordu. Öldürürüm diyerek tehdit ediyordu. Bana, 'Ben seninle evleneceğim. Çocuğumuz olsun' diyordu. İlk olay 5 yaşında yaşandı. Son olay ise ben 9'uncu sınıftayken. Cinsel ilişkiye girerken videoya çekiyordu. Felç geçirene kadar bu devam etti' diye anlattı.R.Ş.'nin annesi S.Ş. ise 'Şikayetçi olduk, şikayet devam ediyor. Şu an henüz mahkeme gerçekleşmedi. Mahkemede, avukat ile birlikte konuşacağız. Kızım şu an yanımda. Ben hiç bu konulara girmiyorum, ben hiç görmedim zaten. Öyle bir şeytanmış ki, hiç kimseye yüzünü göstermemiş.Öyle sucumuzdu, gidip geliyordu. Fark etmedim, çok sordum, kendim çok rahatsızdım o zamanlar, ameliyatlar filan geçirdim. Devamlı konuşuyordum, sormuştum kızıma ama sıkıntı yok. Felç olma konusunu abartmışlar, felç olmadı, bir sıkıntısı yok' dedi.O günlerde konuşan mahalleli Fuat Ekmekçi, '8-10 senedir burada esnaflık yapan birisi böyle olaylarına vakıf olduğumuz birisi değil. Ama o dükkana çocuklar girer çıkar da su içmek için. Böyle bir şey yapabileceğini ihtimal vermiyorduk ' dedi.Konuyla ilgili açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Haberlere konu olan şahsın tutuklu olarak yargılandığı soruşturma sürecini en başından beri yakından takip ederek davanın açılması ile birlikte müdahillik talebinde bulunduk.Haberlerde ismi geçen iki çocuğumuz 17 Kasım 2023 tarihinden itibaren devlet korumasında bulunmakta, istismara uğradığı iddia edilen diğer çocuklarımızla ilgili mesleki çalışmalar ise sürdürülmektedir. Bakanlık olarak tutuklu yargılanan şahsın en ağır cezayı alması için yargı sürecinin yakın takipçisi olmayı sürdüreceğiz' ifadeleri kullanılmıştı.Çok sayıda çocuğun cinsel istismar görüntülerinin bir kısmı Şenay'a ait bilgisayarda bulunurken bazı görüntülerin ise şifreli bir hard diske aktarıldığı saptandı.İddianameyi hazırlayan savcının hard disk şifresinin çözülmesinin iddianameyi geciktireceği için mahkeme heyeti tarafından çözülmesini iddianameye eklediği öğrenildi.Şenay hakkında Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianame ise tamamlandı. Mahkemeye sunulan iddianame kabul edildi. Şenay'ın 7 Mayıs saat 13.30'da hakim karşısına çıkması bekleniyor.