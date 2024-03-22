Tunceli’de ‘Narkoçelik-Munzur’ operasyonu: 40 gözaltı

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ticareti yaparak toplum sağlığına ve toplumsal huzura zarar veren ve bu yolla haksız kazanç elde eden zehir tacirlerine yönelik çalışmalar yapıldı.Jandarma, Tunceli merkezli Elazığ, Bingöl ve Erzincan'da gerçekleştirdiği eş zamanlı 'Narkoçelik-Munzur Operasyonu'nda 40 kişiyi gözaltına aldı. Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından 40 kişi Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi.Operasyonda, 3 bin 116 gram esrar, 288 reçeteye tabi sentetik ecza hap, bir uyuşturucu madde kullanma aparatı, 3 tabanca, 3 kama, bir döner bıçağı, 7 cep telefonu ve 4 USB bellek ele geçirildi.