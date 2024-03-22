Mobilya imalathanesi alev aldı! Ankara'da korku dolu anlar

Altındağ ilçesine bağlı Siteler semtinde iki katlı mobilya imalathanesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Ankara'Nın Altındağ ilçesine bağlı Önder Mahallesi Özgü Caddesi'ndeki mobilya imalathanesinden duman yükselmesi üzerine çevredekiler, itfaiyeye ihbarda bulundu.Çevre ilçelerden itfaiye takviyesi yapıldıKısa sürede büyüyen yangına Ankara Büyükşehir Belediyesinin Siteler İstasyonundaki itfaiye ekipleri ilk müdahaleyi yaparken, çevre istasyonlardan da bölgeye takviye tankerler yönlendirildi.Dumandan etkilenenlere olay yerine yönlendirilen ambulanslarda müdahale edildi. Yangının çevredeki binalara sıçramaması için önlemler alındı.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, olay yerinde incelemelerde bulundu.