Marmaray’daki saldırganın ağaçtaki görüntüsü ortaya çıktı: Tırmanıp taciz etti!

Tüyleri diken diken eden olay 15 Mart'ta İstanbul Kadıköy'de yaşandı. Göztepe Marmaray İstasyonu'nda 36 yaşındaki temizlik görevlisi Çetin Akay, 2 senedir aynı bölgede çalıştığı istasyonun güvenlik görevlisi Gülhan Karadereli'yi taciz ediyordu.Karadereli, Akay tarafından rahatsız edildiği için defalarca karakola başvurdu. Son olarak 8 Mart'ta kendisini farklı bir telefon numarasından arayan Akay, kendisine bıçakla saldıracağını söyledi. Ardından 7 gün sonra, Karadereli'nin güvenlik görevlisi olarak çalıştığı Marmaray İstasyonuna geldi.Önce yolcuların arkasında saklanarak bekledi, daha sonra yanında bulunan bıçağıyla Karadereli'ye saldırmaya başladı. Yüzünden aldığı bıçak darbesiyle Karadereli kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bıçakla yaralanan kadını ambulansla hastaneye kaldırdı.Hastanede tedavi altına alınan Karadereli'nin yüzüne 40 dikiş atıldı ve akciğerlerinden rahatsızlandı. Karadereli'yi hem yüzünden hem sırtından bıçaklayan Akay'ın 11 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi. Akay, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Akay'ın tutuklandığı saldırı anı ise istasyonun güvenlik kamerasına yansımıştı.Taciz ve dayak skandalıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Akay'ın 5 ay önce Karadereli'nin evinin önüne geldiği, evinin önündeki ağaçlara tırmandığı ve kendini kamufle ettiği görüldü. Akay'ı görenler cep telefonu ile o anları kaydetmeye başladı, Akay ise tırmandığı ağaçtan indi.Bir başka görüntü ise Karadereli'nin evinin önündeki güvenlik kamerasına yansıdı. Akay taksi ile Karadereli'nin evinin önüne gelerek kapıyı çalıyor. Karadereli'nin ailesiyle sözlü tartışma yaşadıktan sonra, Karadereli'nin babası elinde sopa ile Akay'ı kapısının önünden kovuyor. Konuyla ilgili Karaderili'nin avukatları Can Akşahin ve Burak Mert Aktaş, yaşanan süreci anlattı.Avukat Can Akşahin, 'Müvekkilin evinin önü ormanlık ve birazcık yeşil bir alan. Bu kişi, bu arazinin kendisine verdiği imkanları 2 yıl boyunca çok etkin kullandı. Çalılara, çimenlere, ağaçlara saklandı. Biz görüntüleyemedik. Müvekkilimize de defalarca söyledik, kendisi öyle bir kamufle oluyor ki, ağaca tırmanıyor.Resmen bu bir saplantı. Müvekkilimin hem ailesi, hem de kendisi iki sene boyunca mücadele etti. Toplamda 5 kere Anadolu ve Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan uzaklaştırma kararı aldık. Kendisi bu 5 uzaklaştırma kararının 3 tanesini ihlal etti. Bu en son ki olayımızda ise kendisinin uzaklaştırma kararı vardı, uzaklaştırma kararını zaten daha önceden ihlal ettiği için bu işlemi yürürlüğüne koyduk. Bu olay ayın 15'inde gerçekleşti. Ayın 11'inde bizi aradı bu uzaklaştırma kararından vazgeçmemiz gerektiğini söyledi ve bize para teklif etti. 'Ne kadar para istiyorsan size veririm ben cezaevine gitmek istemiyorum' dedi' şeklinde konuştu.Avukat Burak Mert Aktaş ise 'Kamuoyunun da bildiği üzere, 15 Mart 2024 tarihinde müvekkilimiz Gülhan Karadereli'ye Göztepe Marmaray İstasyonunda kasten öldürme suçu işlendi. Oradaki vatandaşların yardımıyla öldürülmekten kurtuldu ancak büyük yaşam mücadelesini verdi.Hastaneye yatırıldı, şu an akciğeri dönmüş vaziyette. Çok ciddi bıçak yaraları var. Şahıs Marmaray İstasyonuna gelirken elinde 20 santime yakın bıçakla geliyor. Elini yüzünü saklıyor, suç işlerken aslında tanınmamak istiyor.Burada aslında bir tasarlama söz konusu biz bunun üzerinde durmak istiyoruz, canavarca his söz konusu. Şüpheli ifadesinde '14 Mart'a olay günden bir gün önce, Marmara istasyonuna intihar etmek için gittim, orada güvenlik görevlileri beni engelledi' diyor.Bir gün sonra da yine Marmaray İstasyonuna gittiğini ve orada intihar etmek amacıyla gittiğini söylüyor. Bu olayı tasarlamadan çıkartmak istiyor, senaryo olduğunu düşünüyoruz, biz tekrar dilekçemizi sunduk en üst cezayı almasını istiyoruz' dedi.