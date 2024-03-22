Jandarma düzenlediği operasyonda 20 ton sahte alkol ele geçirdi

Mersin'in Akdeniz ilçesinde 2 şüphelinin işyerinde üretim ve lisans belgesi olmadan, kimyasal üre maddesi temin etmek suretiyle etil alkol, adblue ve cam suyu imalatı yaparak piyasaya süreceği haberini alan Jandarma ekipleri, şüphelileri yakalamak ve sahte malzemeleri ele geçirmek amacıyla operasyon düzenledi.Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda toplam 20 ton etil alkol, 4 adet üretim makinası ile 11 adet saklama tankına el kondu. Yakalanan şüpheliler işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.