İstismar mağduru çocuk sucudaki dehşeti anlattı! Ölümle tehdit, iğrenç detaylar: Bizi kucağına alıyordu...

Mağdurlardan ilköğretim öğrencisi kız çocuğu M.Y. 24 Mayıs 2023'te okuldan dönmeyince aile polise kayıp ihbarında bulundu. Okul çevresindeki kamera görüntüleri incelemeye alındı. Görüntülerde saat 13.26'da küçük kızın 26 EK 860 plakalı bir minübüse bindiği saptandı. Aile bu aracın daha önce kendilerine su getiren 'Metin Su' isimli işyerinin sahibi Metin Şenay olduğunu ifade edince gece saatlerinde işyerine baskın düzenlendi. İşyerinde bulunan Metin Şenay panik halde içeri kaçınca sorguya alındı. Ancak çocukla ilgili soruların hiçbirine cevap vermedi. O sırada polisler, içeriden bir çığlık sesi duydu. 'Yatak odası' olarak tarif edilen alana giren polisler korkunç manzara ile karşılaştı.Cinsel istismara maruz kaldığı açıkça görülen küçük kız M.Y. gizli bölümde üzerinde kan lekeleriyle bulundu. Ayrıca gizli odada duvara yapıştırılmış şekilde 'söz dinlemesi kesinlikle yapılacak', 'kesinlikle bağırma', 'konuşurken fısıltıyla konuş', 'sağa sola zarar verme', 'dükkana biri gelirse kesinlikle konuşma, ayrıca ben ne dersem yap, sözümü dinlemezsen çok acı veririm ve çok döverim ve gerekirse öldürürüm, bence en iyisi sözümü dinle ve dediklerimi yap ben de sana en iyi şekilde bakayım' yazılara ulaşıldı.Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesi alınan M.Y. yaşadığı korkunç anları anlattı: 'Evden okula yürüyerek 40-45 dakikada giderim. 12:40 sıralarında eve giderken evimize 10 senedir su getiren Metin beni çağırdı. 'Seni eve götüreyim' dedi. Metin daha önce de beni evime götürdü ve bana hiçbir şey yapmadı.O gün çiğ köftecinin ilerisinde bekledi. Bana, ''seni evine götüreyim, sen yorulma'' dedi. Yolda giderken eve gitmediğimizi fark ettim. Arabadayken bana bir şey söylemedi. İşyerine gelince arabadan indik. 'Sen geç bilgisayarda oyna' dedi. İçeri girdim. Burada büyük bir oda vardı.Biraz bilgisayar oynadıktan sonra ''Bana bir yer göstereceğim'' deyip beni küçük bir odaya götürdü. Bu oda yatak odasının karşısında bir odaydı. Oda dikdörtgendi. Süngerle kaplıydı. Pencere, cam ve eşya yoktu. Bir kap bırakarak ''tuvaletin gelirse bu kaba yaparsın'' dedi. ''Eğer bağırırsan seni öldürürüm'' dedi. Lavaboya giderken eline bıçak alıp korkuttu.İfadesinin devamında Metin Şenay'ın istismarını anlatan M.Y., kendisine Çocuk Esirgeme Yurdunda dövülen çocukların videolarını izlettiğini, kendisine ''seni böyle dövecekler, anneni göremeyeceksin, sen bağırırsan bizi burada duyarlar, bizi görürler, ben ceza evinde 10 sene yatarım, sen de Çocuk Esirgeme Yurdunda 10 sene kalırsın'' dediğini, bir ara uyurken polislerin geldiğini aktardı.Metin Şenay'ın 8 Ağustos 2011'de tahliyesinden sonra mağdur kız çocuğu R.Ş.'nin 5-6 yaşlarında bulunduğu, şüphelinin mağdur R.Ş.'ye evleneceklerini söyleyerek ona iyi bakacağını söyleyerek yahut onu bu olanları birine söylerse öldüreceğini söyleyerek korkuttuğu ve kandırdığı, bu şekilde mağdur R.Ş.'ye defalarca kez nitelikli cinsel istismarda bulunduğu, bu eylemlerini gerçekleştirdiği sırada video kaydı aldığı,bu kayıtları muhafaza ettiği ve zaman zaman mağdur R.Ş.'ye izlettiği, şüphelinin mağdura yönelik eylemlerini 2021'e kadar devam ettirdiği, bu sırada mağdurun sucu dükkanına gitmekten kaçındığı, bu sıralarda kardeş olan ve aynı zamanda eşinin yeğenleri olan diğer mağdur kız çocukları M.Ö. ve E.N.Ö ile tanışarak onları ikametlerinden alıp iş yerine getirmeye başladığı belirlendi.Mağdur çocuklardan E.N.Ö. ifadesinde: 'Metin Şenay eniştem olur. Yanına 2-3 sene kadar gittik. İlk olay ben dördüncü sınıfa giderken oldu. Anne ile babanın çocuğu nasıl yaptığını merak ettim. Eniştem bana 'Ben sana öğretirim' dedi. Daha sonra da bilgisayardan filmler açarak bize anne babaların yaptığı şeyleri yapmaya başladı.Kardeşim M.Ö. ile de aynı seyleri yapıyordu. Daha sonra bizi de tehdit etmeye başladı. Yaşadıklarınızı anlatırsanız sizi ve herkesi 'öldürürüm' diyordu. Bu yaptıklarını da sürekli videoya çekiyordu. Kamerayı bir yere dayıyordu. Bilgisayarda yedekliyordu. Daha sonra kendisini televizyonda gördüm. Bize yaptıklarından dolayı ondan şikâyetçiyim' dedi.Mağdur çocuklardan M.Ö.'nun ifadesinde: 'Bu şahıs eniştemiz oluyor. Dükkanına gidip gelmeye başladık. Bizi kucağına alıyordu. 'Erkeklerle görüşmeyin. Görüşürseniz beddua ederim, bedduam tutar' diyordu. Ablam ve benim üzerimde eylemlerine uzun süre devam etti. Bir görüşmemizde tartıştık. Ona tokat attım. Sonra bir daha gitmedik. Bize yaptıklarını kayıt altına alıp videoları bize izletiyordu. Sil dediğimizde de 'Silmem, sizi özlediğim zaman açıp izliyorum' diyordu.' dediği öğrenildi.İddianamede şüpheli Şenay'ın ilk mağdura yönelik işlediği 'Zincirleme olarak cebir, tehdit veya hile kullanarak çocuğu cinsel amaçla hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 10 yıl 6 aydan 36 yıl 9 aya kadar, 'Zincirleme şekilde 12 yaşını tamamlamamışçocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 63 yıldan az olmayacak ceza ve 'Müstehcen yayınların üretilmesinde çocukları kullanmak' suçundan 8 yıl 9 aydan 17 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.Metin Şenay'ın, eşinin yeğeni olan iki mağdur çocuğa yönelik 2019-2023 yılları arasında işlediği, 'Zincirleme olarak cebir veya hile kullanarak çocuğa cinsel amaçla hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ayrı ayrı 18 yıl 4 aydan 62 yıl 1 aya kadar, 'Zincirleme olarak üçüncü derece kayın hısımlığı bulunan 12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan ayrıca 63 yıldan az olmayacak bir ceza ve 'müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak' suçundan da ayrı ayrı 8 yıl 9 aydan 17 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.