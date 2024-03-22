İstanbul'da DEAŞ gözaltıları! 12 şüpheli tespit edildi
İstanbul'da DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet gösterdiğine dair istihbari bilgi bulunan 12 şüpheli tespit edildi.
İstanbul'da düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütünde faaliyet gösteren 12 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet gösterdiğine dair istihbari bilgi bulunan 12 şüpheli tespit edildi. İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.