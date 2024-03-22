İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın skandal açıklamalarına Türkiye'den yanıt

İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz, X hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nentanyahu'ya 'Hitler' benzetmesi yapmasını kınadı. Katz konuyla ilgili hakarete varan ifadeler kullandı.Dışişleri Bakanlığı ise konuyla ilgili yazılı bir açıklama yayınladı. Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:'İsrail makamları, Filistin topraklarını işgal ettikleri ilk günden bu yana, Filistinlilere karşı işledikleri ağır suçların gizli kalması için büyük bir çaba harcamışlar, kendilerine bir dokunulmazlık zırhı yaratmaya çalışmışlardır. Gerçekleri tüm çıplaklığıyla haykıran Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef almışlardır.Ancak, İsrail'in Gazze'de son altı aydır işlediği suçlar, artık saklanamaz hale gelmiştir ve İsrail soykırım işlemekle yargılanmaktadır. Tarihte ilk kez, tüm dünya kamuoyu, suç işleyen İsrailli yetkililerin adalet önünde hesap verecekleri günü sabırsızlıkla beklemektedir.Türkiye, doğruları söylemeye ve Filistin halkına karşı uygulanan tarifsiz zulmü gündeme getirmeye sonuna dek devam edecektir.'