Erdoğan seçim mitinglerine Ankara'da devam edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimlerine doğru en büyük mitinglerinden birini yarın Ankara'da gerçekleştirecek.
31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler genel seçimleri kapsamında miting programlarına 10 Şubat'ta Zonguldak'ta başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun mesaisi devam ediyor.
Seçim mitinglerine bugün Karabük ve Çankırı ile devam edecek olan Erdoğan, hem gündemdeki konulara değinecek, hem de seçim mesajları verecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın da partisince Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenecek Büyük Ankara mitingine katılarak konuşma yapacak.