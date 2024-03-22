Emine Erdoğan'dan 'koruyucu aile' paylaşımı

Emine Erdoğan mesajında, "Başkalarının iyiliğine adanmış bir ömür, insanın kendisine verebileceği en büyük armağandır. Koruyucu aile olmayı seçen birbirinden değerli anne ve babalarımızı yürekten takdir ediyor, yavrularımızı sevgiyle kucaklıyorum." dedi.Emine Erdoğan dün akşam yaptığı paylaşımda da şunları söylemişti;Koruyucu aile sistemini daha da güçlendirmek için vali eşlerimiz, koruyucu ailelerimiz ve sevgili çocuklarımızla iftar sofrasında buluştuk.2012 yılında bütün çocukların her şeyden önce, sevgi ve güven ortamında büyümeye hakkı olduğu inancıyla “Gönül Elçileri” Projemiz ile yola çıktık. Projeyi başlattığımız günden bu yana, binlerce çocuğumuzun ve onlara kavuşan ailelerinin sevinçlerine ortak olduk.Yegâne hedefimiz buluşturduğumuz çocuk ve aile sayısını günden güne artırmaktır. Bu doğrultuda değerli vali eşlerimizin, nice gönül köprüleri kuracağına inancım tam. Sürecin esas kahramanları, koruyucu aile olmaya gönüllü vatandaşlarımıza en kalbi şükranlarımı sunuyorum.