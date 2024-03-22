Emine Erdoğan'dan 'Dünya Su Günü' mesajı

Emine Erdoğan mesajında şunları söyledi; Bir yudum su, bir fidanın filizlenmesi, bir tarlanın bereketi, bir nehrin akışıdır. Bir damla tasarruf, bir damla hayat demektir. Su Verimliliği Seferberliği, işte bu sorumluluk bilincinin bir tezahürü.Evlerimizde, iş yerlerimizde, tarlalarımızda suyu bilinçli kullanarak seferberliğe can olup her damlayı geleceğe taşıyalım. 22 Mart Dünya Su Günü'nde vicdan defterlerimizde yeni bir sayfa açalım, suyumuza sahip çıkalım.