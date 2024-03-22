Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü durakları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçim kapsamında gerçekleştirdiği mitingler devam ediyor.Dün Kayseri ve Kilis'te olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programı da belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün, Karabük ve Çankırı'da olacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimler kapsamında Karabük ve Çankırı'da vatandaşlarla bir araya gelecek.Burada hem gündemdeki konulara hem de yerel seçimlere ilişkin mesajlar verecek. Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları için Karabük ve Çankırılı vatandaşların desteğini isteyecek.