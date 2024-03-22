CHP’li belediye asansörünü unuttukları üstgeçidi 14 ay sonra açtılar

Bir kreşi 10 belediye başkanına açtıran ve daha önce hizmete giren parkları ikinci kez açan CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, üniversite öğrencilerinin yaya güvenliğinin sağlanması için Fevzi Çakmak Öğrenci Yurdu’nun bulunduğu bulvara14 ay önce temelini attığı üst geçidi sonunda tamamlamayı başardı. Temeli atıldıktan sonra yapımına başlanan ve bitme aşamasına geldiğinde asansörü koymayı unuttukları üst geçidin demirleri sökülüp silbaştan yapımına tekrar başlandı. Bu kez asansörü konulan üst geçit 14 ay sonra tamamlanıp önceki gün hizmete açıldı. CHP’li belediye daha önce de kentin en işlek caddesi olan Gazipaşa Bulvarı’nda yağmur sularının tahliyesi için konulması gereken rögarı koymayı unutmuşlardı.

Fevzi Çakmak Öğrenci Yurdu'ndaki öğrencilerin karşıdan karşıya geçerken kazaların yaşandığı Mithat Özsan Bulvarı'na Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından üst geçit yapılması kararlaştırıldı.Üst geçidin ihalesini 8 milyon 461 TL ile Adanalı yüklenici firma kazandı. 17 Ocak 2023'te Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 'Öğrencilerimizin güvenliği her şeyden önemlidir' diyerek üst geçidin temelini attı.Ancak 30 metre uzunluğundaki üst geçit zamanında bitirilemediği gibi projede asansörü koymayı unuttukları için üst geçidin demirleri geçtiğimiz Ekim ayında söküldü.Adeta 'Yapboza' dönen üst geçit tam 14 ay sonra tamamlandı ve önceki gün Başkan Karalar öğrencilerle birlikte köprüyü açtı.CHP'li belediye 6 aydır bir üst geçidi yapamadıCHP'li belediye hizmet yapmaya çalışırken unutkanlıklarıyla adeta 'bu kadarına pes' dedirtiyor. Kentin en işlek caddesi Gazipaşa Bulvarı'nda bir kilometrelik asfalt çalışması yapan belediye ekipleri yağmur sularının tahliyesi için rögarı koymayı unutmuşlardı. Ekipler unuttukları üç noktayı kırıp unuttukları rögarı koymuşlardı.