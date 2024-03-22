CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den canlı yayında emanetçi tavşan itirafı! Fondaş Sözcü Yazarı Deniz Zeyrek'le birbirine girdi: 'Gelin CHP Genel Başkanı ben olayım'

Bugün düzenlenen Sinop mitinginde CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay tarafından 'benim çırağım' diyerek kürsüye çağrılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, fondaş Sözcü Yazarı Deniz Zeyrek'le faturalardaki TRT payı üzerinden canlı yayında birbirine girdi.CHP fondaşı Sözcü TV'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gölgesi altında seçim çalışmalarını yürüten Özel'i adeta yerden yere vuran Zeyrek, 'O zaman gelin ben CHP Genel Başkanı olayım siz vatandaş olun.' dedi.Kendisini eleştiren CHP fondaşına karşı ne diyeceğini şaşıran Özel, 'Muhalefete saldırmanın konforundan biraz daha adilane bakmak gerek.' diyerek kendini savundu.Özgür Özel'den yetersizlik itirafı!'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusunu da cevaplayan Özel, '50+1'i benle alıyor olsak benle alalım. Eğer partinin Genel Başkanı 50+1'i almıyorsa 50+1 alacak adayı bulacak' diyerek koltukta emanetçi olduğunu itiraf etti.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi üzerinden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinde devam ettirdiği genel başkanlığını savunmaya kalkan Özel, '50+1'lik sistemde Genel Başkan teknik direktördür. Doğru oyuncuyu hazırlayacak formda tutacak işi bitirecek.' ifadelerini kullandı.CHP'de bugün yeni bir 'Gel bakalım Muharrem' vakası yaşanmıştı. Yerel seçim çalışmaları kapsamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinop'a gitti. Burada düzenlenen mitinge katılan Özel'i, aynı zamanda Sinoplu olan CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay karşıladı.Açılış konuşmasını yapan Engin Altan, CHP Gene Başkanı Özgür Özel'i 'Benim çırağım' diyerek kürsüye davet etti.Engin Altay CHP'li Özel'i 'çırağım' diyerek kürsüye çağırdı!Altay, şu ifadeleri kullandı:Hep birlikte görev yaptığımız, birlikte grup başkanvekilliği yaptığımız, şimdi artık Sayın Genel Başkanımız olan... Ama düne kadar benim kardeşim hatta benim çırağım sayılabilecek Özgür Özel'e hoş geldiniz diyoruz. Hep beraber. Sinop'a hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım!Engin Altay'ın sözleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Gel Bakalım Muharrem' vakasına benzetilirken sosyal medyada alay konusu oldu.Başkan Erdoğan, 28 Ocak'ta AK Parti Eskişehir ilçe belediye başkan adaylarının tanıtımı için düzenlenen toplantıda CHP lideri Özgür Özel için yaptığı konuşma akıllara geldi.Başkan Erdoğan, Özel için, 'Güya değişim diye gelen CHP'nin yeni genel başkanı ışık hızıyla tek parti faşizminin kendinden başka kimseye tahammülü olmayan zihniyete büründü. Gerçi partisinde kimsenin kendisini takmadığı anlaşılıyor ama o bize höykürerek bu zaafını gizleyebileceğini sanıyor' ifadelerini kullanmıştı.