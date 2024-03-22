  • USD: 31,97 - 32,03
  • EURO: 34,59 - 34,65
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Buradan geçecekler dikkat! Göğün en yüksek tepesiden dronla kaydedildi: Görüntüler nefes kesti

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından biri olan Bolu Dağı'nda kar yağışı ile birlikte oluşan manzara havadan görüntülendi. Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde güzel manzara oluştu. Bölgede kar manzarası dronla görüntülendi.

Ekleme: 22.03.2024 - 14:09 Güncelleme: 22.03.2024 - 14:14 / Editör: Ozge Selin
Buradan geçecekler dikkat! Göğün en yüksek tepesiden dronla kaydedildi: Görüntüler nefes kesti
Bolu ve Düzce arasında bulunan Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından Bolu Dağı, bir süredir etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı.

Buradan geçecekler dikkat! Göğün en yüksek tepesiden dronla kaydedildi: Görüntüler nefes kesti

900 rakımlı Bolu Dağı'nda oluşan kar güzelliği dron ile havadan görüntülendi.

Buradan geçecekler dikkat! Göğün en yüksek tepesiden dronla kaydedildi: Görüntüler nefes kesti

D-100 karayolu ve TEM Otoyol mevkilerinde kaydedilen görüntüler, Bolu Dağı'ndaki eşsiz kar manzarasını gözler önüne serdi.

İşte o muhteşem görüntüler...

Buradan geçecekler dikkat! Göğün en yüksek tepesiden dronla kaydedildi: Görüntüler nefes kesti